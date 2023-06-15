مدير الإدارة الصحية بمدينة دمنهور: 4 عيادات طب أسرة بالأبعادية

كتب أحمد عرفة

قالت الدكتورة ريهام ذكرى مدير الإدارة الصحية بمدينة دمنهور، إنه هناك 34 وحدة صحية في دمنهور وهناك 22 مكان تم تطويرهم بشكل شامل بنيهم مركز الوحدة الصحية بالأبعادية.

وأضافت مدير الإدارة الصحية بمدينة دمنهور، خلال لقائها ببرنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on أن الوحدة تضم 3 عيادات تخصصية ، وخدمات رعاية أولية، و4 عيادات طب أسرة .

وتابعت :"لم يكن هناك قبل ذلك عيادات أسنان وخدمة أشعة وخدمة منتفعين وكبار السن والآن أصبحت تلك الخدمات موجودة، ولكن الآن ، ولدينا خدمات أشعة مستحدثة ، ولدينا عيادتين أسنان، وخدمات أخصائى أطفال وباطنة، ونخدم 35 قرية وتابع" .