قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تفعيل المقارئ القرآنية لأول مرة على مستوى الجمهورية

قرر الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الموافقة على مذكرة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريمِ برئاسة الشيخ أبو اليزيد سلامة بتفعيل المقارئ القرآنية.
وعن طبيعة تلك المقارئ أوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه بخصوص المقارئ فيتم إلزام جميع معلمي القرآن الكريم بالإدارات التعليمية بحضور المقرأة القرآنية الأزهرية، مع التأكيد على التوقيع في كشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمقرأة، وتُخطر معاهدهم بصورة معتمدة من الحضور والانصراف.
وصرح أبو اليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريمِ قائلا: المقرأة القرآنية تحت إشراف موجهي شئون القرآن الكريم بالإدارة التعليمية، أو تحت إشراف معلم متقن لأحكام التجويد في حال وجود الموجه في مأمورية امتحانات رسمية، على أن يتلى جزء كامل في اليوم بمعدل ثلاثة أجزاء في الأسبوع.
وأضاف ضرورة توافر المرونة في أماكن المقارئ بحيث لا يشق على المعلمين حضورها (فيجوز أن تكون منتقلة من معهد لآخر بشرط وضوح ذلك في الجدول، ويجب إرساله للإدارة العامة في القاهرة بحيث يسهل متابعتها، ويجوز أن يكون في الإدارة الواحدة أكثر من مقرأة ما دامت المسافات بين المعاهد بعيدة حتى لا يشق على المعلم حضورها).
أما بالنسبة لذوئ الهمم يكتفى إلزامه بالحضور فئ معهده مع ضرورة عقده لمقرأة فيه مع زملائه من التخصصات الأخرى في نفس مواعيد المقارئ الأسبوعية بحيث يتلى فيها نفس ما يتلى في المقارئ الأخرى.
ويستثنى المشاركون في أعمال الامتحانات بخطابات رسمية في نفس أيام المقارئ لحين الانتهاء من أعمالهم فقط، وفعلت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم رقم الواتس التالي لمتابعة المقارئ والوقوف على أي سلبيات تخصها 01025287732.
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