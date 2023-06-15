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عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": 30 يونيو منعت انزلاق مصر فى صراع دموى

الخميس، 15 يونيو 2023 01:17 ص
عبد المنعم سعيد لـ"الشاهد": 30 يونيو منعت انزلاق مصر فى صراع دموى عبد المنعم سعيد خلال اللقاء
الأمير نصرى

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد ، المفكر السياسي، إن ما حدث فى ثورة يونيو 2013 هو خروج جماهيرى جبار رافض لممارسات الجماعة التى كانت ستأخذ مصر إلى طريق مسدود، والبداية كانت تهديدات الإخوان فى 21 يونيو، ووجودهم فى الشارع مسلحين، فى استعداد لمجزرة.
 
وأضاف سعيد، خلال حواره في برنامج " الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة " إكسترا نيوز"، أنه كانت التهديدات علنية، ما استدعى صدور بيان القوات المسلحة يوم 23 يونيو، مؤكدة أنه لن يتم السماح بانزلاق مصر فى صراع دموى.
 
وتابع: "لولا «30 يونيو» لكانت مصر محكومة بمكتب إرشاد ولها مرشد عام، ورئيس جمهورية مجرد شكل تأتيه القرارات من مكتب الإرشاد، ولذلك فإن ثورة 30 يونيو هى نقطة تحول لأننا كنا قريبين جداً من الجحيم".

الدكتور عبدالمنعم سعيد

مجلس الشيوخ

30 يونيو

برنامج الشاهد

إكسترا نيوز



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