صحيفة أمريكية: مباحثات بين واشنطن وطوكيو لتقديم قذائف 155 ملم لأوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد، ووكالات

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن اليابان تجرى محادثات بشأن تزويد الولايات المتحدة بقذائف مدفعية لتعزيز المخزونات من أجل الهجوم المضاد الذى تشنه أوكرانيا على قوات روسيا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن طوكيو تبحث تزويد واشنطن بقذائف مدفعية عيار 155 مليمترا بموجب اتفاق أبرم عام 2016 لمشاركة الذخيرة فى إطار التحالف الأمنى طويل الأمد بين البلدين.

ولم تكشف المصادر عدد او قوام الصفقة المحتملة ، ومتى يتم إنجازها ، إلا أن مسئولون بوزارة الدفاع الأمريكية أكدوا إن القوات الأوكرانية تستخدم أكثر من 90 ألف طلقة من عيار 155 ملم شهريا.

وفى بيان، قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها لم تتخذ أى قرار نهائى لتزويد الولايات المتحدة أو أوكرانيا بقذائف المدفعية، مؤكدة أنها تجرى مناقشات مختلفة مع الولايات المتحدة ورفضت الإفصاح عما يدور حولها.

من جانبه، قال متحدث باسم البنتاجون: "نواصل العمل مع اليابان وأكثر من 50 دولة حول العالم لتقديم الدعم لأوكرانيا"، مشيراً إلى أن كل دولة لديها حرية القرار فى تحديد ما يمكن أن تقدمه.

تبحث الولايات المتحدة عن طرق لدعم أوكرانيا دون الإضرار باستعدادها العسكرى، وستساعد القذائف في تجديد الإمدادات الأمريكية لأنها تدعم المجهود الحربي الأوكراني.

ومنذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، قدمت اليابان السترات الواقية من الرصاص والخوذات وغيرها من المساعدات العسكرية غير المميتة لكييف، لكنها لم تصل إلى حد عرض الأسلحة، متذرعة بالقيود التي فرضتها على نفسها.