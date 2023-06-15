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سفير مصر ببروكسل يلتقى مع رئيس الأركان البلجيكى الأدميرال مايكل هوفمان

الخميس، 15 يونيو 2023 03:40 م
سفير مصر ببروكسل يلتقى مع رئيس الأركان البلجيكى الأدميرال مايكل هوفمان سفير مصر ببروكسل يلتقى مع رئيس الأركان البلجيكي
كتب أحمد جمعة

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التقى د. بدر عبد العاطي سفير جمهورية مصر العربية في بروكسل مع رئيس أركان وزارة الدفاع البلجيكية الأدميرال "مايكل هوفمان"، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبلجيكا، والتي تشهد زخمًا في الوقت الراهن في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أكد الأميرال "هوفمان" على أهمية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
من جانبه، استعرض الدكتور عبد العاطي الجهود المصرية في مجالات مكافحة ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما أكد على أهمية البناء على الزخم الذي يشهده التعاون الثنائي بين مصر وبلجيكا في الوقت الحالي، ومواصلة تعزيز التعاون مع بلجيكا في المجالات محل الاهتمام المشترك، ولاسيما في موضوعات مكافحة الارهاب وبناء القدرات والتدريب ونقل الخبرات.

سفير مصر لدى بروكسل

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