اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18280 جنيها بدون مصنعية

الخميس، 15 يونيو 2023 08:00 ص
سعر الجنيه الذهب فى مصر يسجل 18280 جنيها بدون مصنعية أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث فى سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 15 يونيو 2023، حيث يعتبر الجنيه الذهب أحد أهم الوسائل الاستثمارية ويشهد طلب مرتفع على الجنيه الذهب مؤخرا، وسجل سعر الجنيه الذهب فى تداولات اليوم 18280 جنيها بدون مصنعية

من جهة أخرى، لجأ عدد من حائزى الذهب إلى البيع فى ظل موجة الهبوط الحالية تخوفاً منهم من استمرار انخفاض أسعار الذهب وتكبدهم المزيد من الخسائر، خاصة أن الفترة الماضي شهدت دخول سوق الذهب العديد من المضاربين الراغبين في تحقيق مكاسب سريعة مستغلين موجة الارتفاع السابقة التي وصلت بالذهب إلى قمة تاريخية عند 2800 جنيه للجرام.

أيضاً عودة ارتباط التسعير المحلي بالعالمي في سوق الذهب إلى حد ما ساهم على استقرار السوق وتحركه بشكل معتدل دون أن نشهد حركات عنيفة أو مضاربات ضخم على سوق الذهب، وهو ما دفع الأسعار المحلية إلا أن تتبع تراجعات الذهب العالمى.

 


الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب




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