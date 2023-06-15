درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 15/6/2023 فى مصر

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وشمال ، مع وجود شبورة على بعض الطرق صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.