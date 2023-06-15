تطوير الموانئ يضاعف الطاقة الاستعابية لـ400 مليون طن سنويا بدلا من 185.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

تعمل مصر من خلال وزارة النقل، على إضافة أرصفة جديدة بالموانئ المصرية بإجمالى أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترا، وأهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / ابو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط، ليصل إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية إلى 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز امـواج بأطوال 15 كم وتعميـق الممرات الملاحيـة، لتستوعب الموانئ400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.

ومن المحاور الهامة لتطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات او تنوع المراكب وقدرتها، حيث تقوم وزارة النقل بتطوير الأسطول التجارى المصرى عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية و القاهرة للعبارات والجسر العربي) حيث من المستهدف اضافة 6 سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا الأسطول شركة القاهرة للعبارات كالسفن متعددة الأغراض وسفن الدحرجة والركاب وذلك بالإضافة لقيام وزارة النقل بتطوير شركات الملاحة الوطنية الاخري قامت شركة الملاحة الوطنية مؤخرا بإضافة سفينة حديثة بحمولة 83 ألف طن ضمن أسطول الشركة من سفن الصب الجاف ( سفينة وادي الملوك ) وسيتم تدشين السفينة لاحقا هذا العام و ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير و إحلال السفن القديمة بالشركة التي حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة ( 12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات ) .

وتعمل مصر على تنفيذ البنية التحتية المتطورة على مستوى عالمى والتى يتم تصميمها وهندستها بالكامل وتشغيلها وإدارتها ضـمن شراكات إستراتيجية طويلة المدى مع الشركات والمشغلين العالميين والتى تقـوم بضخ مليارات الدولارات داخل النظام اللوجيستى السابق تأهيله ضمن خطة 2024 وذلك بإنشاء المحطات العالمية التى ستسمح بتدويل النظام اللوجيستى المصرى والاندماج المستدام فى سلسلة الإمداد العالمية وذلك عن طريق توجيه تلك الاستثمارات المصرية والأجنبية لـخـلـق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعى – الزراعى - التعدينى - الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.

ومن أهم تلك الممرات (محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستى الدولى المتكامل) والذى يمد مـن ميناء العين السخنة على البحر الأحمر – مرورا بميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطة به -والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان – ثم مرورا بالقاهرة المركز الحضرى الأضخم فى الشرق الأوسط – ثم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية والميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المرتبطين بها وصـولا لميناء الإسكندرية الكبير.

ومنها أيضا الممر اللوجيستى العريش/ طابا والذى يبدأ من ميناء العريش على البحر المتوسط وحتى ميناء طابا على خليج العقبة مروراً بمناطق الصناعات الثقيلة فى سيناء والممر اللوجيستى طنطا / المنصورة / دمياط وممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستى بدءاً من محطة سكك حديد قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل مروراً بميناء السادات الجاف وميناء السادس من أكتوبر الجاف وحتى ميناء الإسكندرية والممر اللوجيستى جرجوب / السلوم الذى يبدأ من ميناء جرجوب البحرى ويصل إلى ميناء السلوم البرى مروراً بالمنطقة اللوجستية شرق ميناء السلوم.