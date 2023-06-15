ترخيص 48 منشأة طبية وغذائية و5 محطات تقوية شبكات محمول بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لـ11 موقعا جديدا لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس ) وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لـ5 محطات شبكات محمول، حيث تم استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئه) ومنها أن ينشأ البرج على سطح خرساني، وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية، وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل ، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أوالعناية المركزة بالمستشفي.

ومن جانبه، أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 52 نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على 48 مشروعا بعد التأكد من توفر الاشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن إستيفاء 4 مشروعات لحين إستكمال الإشتراطات البيئية، بالإضافة لقيام مركز دراسات وحماية البيئة بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ 3 منشآت وإجراء القياسات البيئية لعدد 6 منشآت (4 مطاعم – مستشفى – مخزن ) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

كما قامت إدارة البيئة بالتفتيش والمتابعة على 12شركة تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض والإشتراك مع الإدارة العامة للأمراض المستوطنة بمديرية الصحة بفحص عدد 12 شركة في مجال المكافحة الحيوية لإستصدار تراخيص لها.



