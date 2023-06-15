اليوم السابع
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بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بسوهاج بتكلفة 250 مليون جنيه

الخميس، 15 يونيو 2023 10:16 ص
بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بسوهاج بتكلفة 250 مليون جنيه جانب من الأعمال
سوهاج عمرو خلف

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاه والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة اجمالية تبلغ 250 مليون جنيه.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب وأضاف أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة 25 فدانا وأنه تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم.
 
وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أن محطة معالجة صرف صحى الدناقلة تخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة وأن مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.
 
 
 
 
 


 

 


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