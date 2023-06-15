بدء التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بسوهاج بتكلفة 250 مليون جنيه

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أن محطة معالجة صرف صحى الدناقلة تخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة وأن مشروعات الصرف الصحى تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.

بدأت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بسوهاج أعمال التشغيل التجريبى لمحطة معالجة صرف صحى الدناقلة بمركز المنشاه والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة اجمالية تبلغ 250 مليون جنيه.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو والمنتدب وأضاف أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة 25 فدانا وأنه تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم.