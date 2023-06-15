اللجنة الوطنية تطلق حملة توعية بعنوان "احميها من الختان" لمدة شهر

كتب محمود راغب

أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، الحملة الإعلامية التوعوية بعنوان "احميها من الختان"، والتي تستمر لمدة شهر، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.

وتذاع الحملة يومياً عبر المحطات الإذاعية المختلفة على مدار شهر بأداء صوتى لكل من الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والإعلامية نشوى الحوفى وعضوة المجلس القومي للمرأة.

وتبث الحملة عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولا للمستمعين، لنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لعام 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث فيما يتعلق بمرتكبيها من القطاع الطبي، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.