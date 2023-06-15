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الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم"

الخميس، 15 يونيو 2023 12:07 م
الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إضافة 18 كيلو متر أرصفة في الاسكندرية فى أقل من سنتين، معلقا: "الميناء اللى بيتكلم عليه الفريق كامل وأن احنا نضيف 18 كيلو أرصفة.. خلوا بالكم أقل من سنتين بتضغط على نفسك ومواردك علشان تعمل كده وتحط نفسك على خريطة لأن الدنيا بتتغير وبتخلق محاور ..ومن حق الناس تستفيد من موقعها وقدراتها".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية:"طيب هنعقد من غير ما نتحرك ونسيب بلدنا..لازم نقول ليه ونشير ان 25 سنة مزودناش .. طيب في عمر الدول حجم التطور يقعد 25 سنة؟ طيب كامل قالي ايه زودنا 4 مليون متر..كام منهم على البحر؟..الحتة دي مكنتش موجودة قبل كده خالص..طيب بكام المتر؟ .. لا يقل عن 3 – 4 آلاف دولار..دي اللى الكراكات والعربيات شالته وجابته هنا بدل ما نرميه في عمق البحر الأحمر
 
وأكد الرئيس السيسي ان ما تفعله الدولة من تنمية يستهدف أولاد وأحفاد المصريين، مؤكدا بقوله:"الناس اللى فى مصر لازم تعرف إن هو ده المستقبل..كان فيه شاب في البحيرة إمبارح بيقولي عاوز أطمن على بكره بتاعي ..صحيح !!!..كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا ..علشان ولاد مصر وأحفادهم".
 

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