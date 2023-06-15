وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش إنها رصدت عملية الإطلاق، لكنها لم تكشف عن مزيد من التفاصيل في انتظار تحليل الموقف، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وجاء الإطلاق الأخير فى الوقت الذى يقوم فيه الجيش الكورى الجنوبى بعملية لإنقاذ حطام صاروخ فضائى كورى شمالى سقط في البحر الأصفر.

وجاء الإطلاق بعد أن تعهد جيش كوريا الشمالية برد غير محدد بعد أن أنهت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية خمس جولات من التدريبات بالذخيرة الحية على نطاق واسع بالقرب من الحدود الكورية شديدة التحصين في وقت سابق اليوم.



