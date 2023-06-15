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الجريدة الرسمية تنشر قرارين باستبعاد 3 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

الخميس، 15 يونيو 2023 10:49 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارين باستبعاد 3 أشخاص خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام وزارة الداخلية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارين لوزارة الداخلية باستبعاد سوريين الجنسية وثالث كيني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار رقم 939 لسنة 2023 باستبعاد أحمد تامر الدرويش سورى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

بينما نص القرار رقم 975 لسنة 2023 باستبعاد كيني الجنسية يدعى فريدرك موسينداي وآخر سوري الجنسية يدعى بسام موفق الحبش من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء قرارات وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

 

قرار رقم 939 لسنة 2023
قرار رقم 939 لسنة 2023

 

قرار رقم 975 لسنة 2023
قرار رقم 975 لسنة 2023

 


الجريدة الرسمية

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