اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرارات بالموافقة على تجنس 59 مواطنا بجنسيات أجنبية

الخميس، 15 يونيو 2023 10:39 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات بالموافقة على تجنس 59 مواطنا بجنسيات أجنبية جواز سفر - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم ثلاثة قرار لوزارة الداخلية بالإذن لـ 59 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع عدم احتفاظ 17 منهم بالجنسية المصرية.

وجاء نص القرار رقم 968 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ17 موطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

قرار رقم 968 لسنة 2023
قرار رقم 968 لسنة 2023
تابع قرار رقم 968 لسنة 2023
تابع قرار رقم 968 لسنة 2023

 

فيما تضمن القرار رقم 969 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

قرار رقم 969 لسنة 2023
قرار رقم 969 لسنة 2023
تابع قرار رقم 969 لسنة 2023
تابع قرار رقم 969 لسنة 2023

 

وشمل القرار رقم 976 لسنة 2023 تضمن الإذن لـ21 موطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

قرار رقم 976 لسنة 2023
قرار رقم 976 لسنة 2023
تابع القرار رقم 976 لسنة 2023
تابع القرار رقم 976 لسنة 2023

 

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، حيث تنص المادة 10 من القانون على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

 

 


وزارة الداخلية

الجريدة الرسمية

جنسيات أجنبية

الجنسية المصرية



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