اليوم السابع
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الخميس، 15 يونيو 2023 04:08 م
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التموين: الانتهاء من المشروع القومى لدمغ الذهب بالليزر والتنفيذ قريبا

الخميس، 15 يونيو 2023 03:00 م
التموين: الانتهاء من المشروع القومى لدمغ الذهب بالليزر والتنفيذ قريبا الذهب - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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استعرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن أبرز المشروعات خلال الـ 9 سنوات الماضية منها الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة "الدمغ والتكويد بالليزر"، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

كما تم ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، كذلك الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لعدد (6) شركات بإجمالي 1401 موقع ( 881 مجمع + 515 مخزن + 5 إدارات  " القابضة ، النيل للمجمعات الاستهلاكية ، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ، العامة للجملة ، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وذلك بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع في الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط في توزيع السلع الغذائية بأسلوب مُحكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذي القرار كافة التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.


التموين

دمغ الذهب بالليزر

مشروع دمغ الذهب بالليزر



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