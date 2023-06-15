استحداث عيادة تغذية علاجية بمستشفى أبو المنجا المركزى لأول مرة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة القليوبية، إنشاء قسم التغذية العلاجية بمستشفى أبو المنجا المركزي، وذلك في ضوء توجهات وزارة الصحة المصرية، وفي إطار خطط تطوير المستشفيات وأقسامها المختلفة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن الهدف من إنشاء الوحدة يتمثل في مساعدة المرضى المترددين على المستشفي من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم وتلبية احتياجاتهم من الغذاء الصحيح، وتحقيق أقصى استفادة لهم من الغذاء، بالإضافة إلى تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، أن قسم التغذية العلاجية الجديد تحت إشراف الدكتور محمود عبد الشافي مدير المستشفى يضم نخبة من أطباء التغذية العلاجية المتخصصين وهو يعد بمثابة نقلة نوعية في تطوير وجودة تقديم الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأضافت الدكتورة أميمة محمد عباس مدير عام إدارة الطب العلاجي بالقليوبية، أنه من المقرر أن توفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى، والسكري، والأطفال وسكر الحمل، والدعم الغذائي، والحساسية، والفشل في النمو وغيرها.