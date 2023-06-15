إصابة فتاة سقطت من عقار في العجوزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت فتاة من شقة بعقار في العجوزة، مما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد سقوط فتاة من شقة بعقار في شارع السودان.

وبإجراء التحريات تبين أن فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، سقطت من الشقة محل إقامتها، وتم نقلها إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.