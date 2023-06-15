أهالى الشرقية يوعودن 180 من حجاح بيت الله بالزغاريد

الشرقية - إيمان مهنى

أطلقت الزغاريد و عمت البهجة الفرحة علي وجوه الحجاج محافظة الشرقية، وهم في طريقهم لمطار القاهرة للسفر لمكة المكرمة، لاداء فريضة الحج.

وقال عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن بالشرقية، انه توجها اليوم 180 حاج بصحبتهم 4 مشرفين لاداء مناسك الحج مرشحين عن الجمعيات الاهلية، بعد اجراء القرعة عليهم و اختيار المشرفين عن طريق موقع المؤسسة القومية للحج بأشراف نفسه القباج وزيرة التضامن و ايمن عبد الموجود مساعد الوزير والرئيس التنفيذى للمؤسسة القومية للحج بالوزارة.

موضحا انه سبق التقديم بأدارة الجمعيات بالمديرية، من الجمعيات الاهلية بأسماء المرشحين لحج العام 1444هجرية 2023 ميلادية وكانت الشروط اهمها من لم يسبق لة الحج نهائيا وان لا يتجاوز سن الـ 65عام مع احضار خطاب رسمى بخلوه من كافة الامراض المعدية والجلديه والفيروسية وتم التقدم من خلال الموقع الالكترونى الموحد فى الفترة من 20/3/2023 حتى 3/28/ 2023.

قامت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمره بأجراء القرعة الالكترونية، واعلنت النتيجة وزيرة التضامن يوم 4 يونيو الجاري، بأعلان نتيجة محافظة الشرقية وتم تنفيذ مستوى الثانى بتكلفة 186 الف 500جنيه شامله سعر تذكرة الطيران.

وقد قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بحجز عدد أربع اوتوبيسات مجهزة على اعلى مستوى للذهاب والعودة بأذن الله لمطار القاهره بواقع 45 حاج مشرف لاداء مناسك الحج لهذا العام.