8 مشروعات حيوية جارى الانتهاء منها فى مدن أسوان.. تعرف عليها

الفترة القادمة، من المستهدف أن تشهد محافظة أسوان، حصاد ثمار المشروعات الجارية للتطوير والتحديث، حيث يجرى الإسراع، بإنهاء هذه المشروعات، لإحداث نقلة نوعية وحضارية بمدن أسوان وكوم أمبو وإدفو.
" اليوم السابع" يقدم تفاصيل 8 مشروعات حيوية جارى استكمالها بمدن أسوان.
أولا: مشروع تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية بشرق مدينة أسوان.
ثانيا: تنفيذ مشروع تطوير منطقة الطابية الأثرية بمدينة أسوان.
ثالثا: تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطريقى كورنيش النيل القديم والجديد، فممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان، والجارى تنفيذه بطول 4 كيلو مترات، والمشروع يضم ثلاثة مستويات بالإضافة إلى ممشى زجاجى، ومشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كيلو مترات بكورنيش النيل الجديد.
رابعا: مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إدفو، شمال محافظة أسوان، بطول 2 كيلو متر حيث تم الانتهاء منه بالكامل.
خامسا: مشروع تطوير المدخل الجنوبى بمدينة أسوان، بعد الانتهاء من إنشاء كوبرى خزان أسوان البديل
سادسا: إعادة تخطيط سير الحركة المرورية، داخل مدينة كوم أمبو، بنقل مزلقان عزبة حجاجى إلى عزبة النجاجرة بمسافة 500 متر.
سابعا: تغطية مصرف البربرة، لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الرابط بين النجاجرة وكاسل بعرض 20 متر، مما سيحد من الإزدحام والتكدس بوسط بمدينة كوم امبو.
ثامنا: تفريغ مدينة كوم أمبو، من مواقف السيرفيس العشوائية، والإشغالات، بإنشاء 2 مجمع مواقف وسويقات شرقًا وغربًا.
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