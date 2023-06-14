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210 درجات للتبريد والتكييف.. تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج بالجيزة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 10:01 ص
210 درجات للتبريد والتكييف.. تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج بالجيزة تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2023/2024، حيث تم تحديد 225 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوى العام خاص عربي والمنازل، و175 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن للعام الدراسي 2023/2024 في الجيزة.

-فني إلكترونيات (220 درجة للقبول).

-فني تبريد وتكييف (210 درجات للقبول).

-فني ميكاترونيك سيارات (220 درجه للقبول).

-فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل (210 درجات للقبول).

-فني صيانة وتحكم صناعي (215 درجه للقبول).

-فني بناء لوحات كهربائية (215 درجه للقبول).

-مساعد فني إداراي (205 درجات للقبول).

-فني التجارة الحديثة (200 درجة للقبول).

-فني صيانة ميكانيكية (200 درجة للقبول).

-فنى تشغيل معادن (200 درجة للقبول).

-فنى تشغيل ماكينات بلاستك (190 درجة للقبول).

-فني طباعة ورق (195 درجة للقبول).

-فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات (195 درجة للقبول).

-فني نجارة أثاث (175 درجة للقبول).

-فني دهان السيارات (175 درجة للقبول).

-فني إصلاح هياكل السيارات (180 درجة للقبول).

-فني طباعة منسوجات (180 درجة للقبول).

-فني ملابس جاهز (180 درجة للقبول).

-فني طاهي (185 درجة للقبول).

-فني مشرف غرف وفني مضيف (185 درجة للقبول).

-فني صناعات غذائية (185 درجة للقبول).

-فني إنتاج البساتين بمدرسة أبو غالب المشتركة (180 للقبول).

-فني إنتاج البساتين بمدرسة طهما المشتركة بالعياط (170 درجة للقبول).

-فني طباعة منسوجات (170 درجه للقبول).

-فني ملابس جاهزة (165 درجة للقبول).

-إلكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صيانة وإصلاح بالحوامدية يتم قبول أكبر 40 مجموع من المتقدمين.

-اعتماد 160 درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي.

-اعتماد 170 درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي.

64976-58605-المدارس-الفنية

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