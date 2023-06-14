وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجرى متابعة مشروع محطة مياه الهنادى جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأربعاء، مشروع محطة مياه الشرب بقرية الهنادي مركز إسنا جنوب الأقصر، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ للمشروع، حيث جاءت زيارة الوفد برئاسة مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، ورافقهم المهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى، وتم إستعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.

ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر بحوالي 40كم من (المشروعات الهامة والحيوية) بمحافظة الأقصر، والذي يتم إنشاؤه لتقديم الإستفادة من خدمات مياه الشرب حيث يخدم حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قرى شرق إسنا (الشغب - الدبابية - المعلا - القضا - نجع أبو سعيد - الطوناب - الهنادى - الحميدات - الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

وجاءت محطة مياه الهنادي لتغذية تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصرى والممتد من قرية الهنادي حتى قرية الشغب شمالاً، ومن قرية الهنادي حتى قرية الدير جنوباً، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وفي إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع خلال العام الحالي 2023، طبقاً للمخطط الزمني المعد من قبل إستشاري المشروع مكتب سي دي إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

ويذكر أنه تم الإشادة بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي، مما يؤكد بسير المشروع وفقاً للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري، حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع، وأشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للأعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع، ليكون المشروع من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.



لقاء لمتابعة أعمال مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر



متابعة أعمال مشروع محطة مياه الهنادي جنوب الأقصر



وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية داخل محطة مياه الهنادى