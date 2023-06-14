اليوم السابع
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هيئة الدواء تشارك بالاجتماع الربع سنوى لمنظمة التعاون الدولى لتنظيم مستحضرات التجميل

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:55 م
هيئة الدواء تشارك بالاجتماع الربع سنوى لمنظمة التعاون الدولى لتنظيم مستحضرات التجميل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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شاركت هيئة الدواء المصرية بالاجتماع الربع سنوي الأخير للدورة الحالية من اجتماعات منظمة التعاون الدولي لتنظيم مستحضرات التجميل ICCR-17، بصفتها عضوا مراقبا بالمنظمة، وذلك بحضور ستة وسبعين مشارك من الهيئات الرقابية وممثلي الصناعة بسبعة عشر دولة ومنطقة حول العالم.
 
وشمل اللقاء مناقشة آخر مستجدات أنشطة مجموعتي العمل التي تشارك بها هيئة الدواء المصرية؛ الأولى المعنية بدراسة استراتيجيات متكاملة لتقييم سلامة مكونات مستحضرات التجميل، والثانية المعنية بدراسة سبل التواصل مع متلقي الخدمة.
 
كما تم مناقشة تفاصيل الإعداد للاجتماع السنوي المرتقب لتلك الدورة السابعة عشر، والذي من المقرر عقده بمدينة برازيليا بالبرازيل في يوليو 2023، وكذا استعدادات مجموعتي العمل لعرض مجمل أعمال الدورة.
 
يأتي ذلك تأكيدا على حرص هيئة الدواء المصرية على تعميق توطين صناعة مستحضرات التجميل، وانتهاج سياسة الباب المفتوح، وتعميق أواصر التعاون الدولي، والذي يمثل محورًا بالغ الأهمية في استراتيجية الدولة المصرية لدعم الخطط التنموية بشتى المجالات.
 
 
 

هيئة الدواء

هيئة الدواء المصرية

مستحضرات التجميل

منظمة التعاون الدولي



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