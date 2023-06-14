نبيه برى: انتخاب رئيس للبنان لن يتحقق إلا بالتوافق والحوار دون شروط

بيروت (أ ش أ)

قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن انتخاب رئيس جديد للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلك طريق الحوار بدون شروط تحت سقف الدستور بشكل يحافظ على الميثاقية والشراكة.

جاء ذلك في تصريح له اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس النواب اللبنانى الثانية عشر لانتخاب رئيس جديد للبلاد، والتي لم يتم التوصل فيها إلى انتخاب رئيس ينهي الفراغ الرئاسي المستمر منذ شهر نوفمبر الماضي.

وأضاف بري "كفى رميا بكرة المسئولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ، ولنعترف جميعاً بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة التي يتطلع إليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في كل أنحاء العالم ، الذين ينتظرون منا أداءً وسلوكاً يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده".

واستطرد قائلا "بداية البدايات للخروج من الموقف الراهن هو الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية ، وذلك لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلك طريق الحوار... ثم الحوار... ثم الحوار بدون شروط ، وألا يلغي حق أحدٍ بالترشح."

وشدد على ضرورة أن تتقاطع بالحوار إرادات الجميع حول رؤيا مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين، مؤكدا على ضرورة أن يكون الحوار تحت سقف الدستور ويحافظ على الميثاقية والشراكة، معتبرا أن الأوان آن لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان .

وكانت جلسة مجلس النواب قد أسفرت عن عدم حصول أي من المرشحين على النسبة اللازمة للفوز من الجولة الأولى والمقدرة بأغلبية الثلثين (86 صوتا من بين 128 نائبا)، كما لم تنعقد جولة ثانية للتصويت.. وحصل مرشح الثنائي الشيعي الوزير الأسبق سليمان فرنجية على 51 صوتا فيما حصل مرشح المعارضة الوزير الأسبق جهاد أزعور على 59 صوتا.