اليوم السابع
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معهد إعداد القادة يبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع مركزجامعة بنها

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:34 م
معهد إعداد القادة يبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع مركزجامعة بنها جانب من اللقاء
كتب محمد صبحى

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استقبل الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة الدكتور محمد السيد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة بجامعة بنها وعميد كلية الطب البيطري ببنها الأسبق، لبحث سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها، انطلاقا لتوجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم منتسبي المجتمع الجامعي والتي تسهم في تبادل الخبرات والمعارف والمهارات المختلفة، وتوجيهات الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها.

 
من جانبه قال الدكتور كريم همام مدير المعهد أنه خلال الاجتماع تم تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تسهم فى رفع الوعي للسادة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تطوير القادة والقيادة. 
 
وأكد مدير معهد إعداد القادة على الدور الريادي الذي يقدمه المعهد خلال هذه الفترة، من برامج تدريبية وتأهيلية وورش عمل ولقاءات توعوية وتبادل خبرات مع المؤسسات الجامعية، حيث أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق رؤية مصر 2030.
 
بدوره أعرب الدكتور محمد أبو سالم عن سعادته بهذا اللقاء لتعظيم الاستفادة من الخدمات والخبرات المقدمة لمنتسبي الجامعة، لما يساعد هذا في تحقيق رؤية القيادة السياسية في تدريب الطلاب وتأهيلهم وبما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لمصر.
 
 
 

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