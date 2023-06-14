مراقبة الأغذية توصى بغلق 75 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية

قامت إدارة مراقبة الأغذية التابعه لمديرية الصحة بالدقهلية ، خلال الأسبوع الماضى بشن حملات تفتيشية على 217 منشأة تبين أن 75منها دون ترخيص و6 منشأت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 182محضرا و سحب 69 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1175 كيلو من أغذية متنوعة و 306 لترات عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

ياتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك