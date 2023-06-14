محافظ كفر الشيخ: توريد 252 ألفا و409 طنا و117 كيلو قمح بنسبة توريد 90.35%

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين في المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التي زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده : توريد 252 ألفا و409 طنا و 117 كيلو قمح بنسبة توريد 90.35%، مشيراً أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 196 ألف و110 طن و892 كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 46 ألف و116 طن و225 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 10182 طن، بإجمالي: توريد 252 ألفا و409 طنا و 117 كيلو قمح.