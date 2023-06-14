محافظ السويس يشدد على ضرورة تكثيف الندوات للتوعية بالمشكلة السكانية

عقد المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة السويس اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لبحث ومناقشة الأعمال التى تم إنجازها خلال الفترة السابقة، واستعراض خطة فرع المجلس الإقليمي للسكان بالسويس، بحضور الدكتورعبد الله رمضان، نائب محافظ السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما حضر رؤساء الأحياء والعقيد رامى سعد، مدير عام مكتب المحافظ والنائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب وعبير على، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان والدكتور إسماعيل الحفناوى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس وأميمة رفعت، مدير مديرية التضامن الاجتماعي وسيدة الرفاعى، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية ورمضان أبو الحسن، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وسلمي الشاعر، مستشار المحافظ لشئون التعليم وياسر عمارة مديرمديرية التربية والتعليم والدكتورة سمر مجدى، مدير وحدة السكان بمحافظة السويس والجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي اللقاء أكد اللواء عبد المجيد صقر، على ضرورة تكثيف الندوات للتوعية بالمشكلة السكانية ومحاورها المختلفة بالتعاون بين المجلس القومى للسكان ومديرية الأوقاف، مؤكدًا على أهمية تكامل المنظومة للوصول إلى الأهداف والنتائج المطلوبة، مؤكدًا علي التعاون مع الجمعيات الأهلية ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعى ووحدة السكان بمحافظة السويس ومركزالإعلام والجهات المعنية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والعمل علي توعية المواطنين باهمية القضية السكانية في مجتمعنا.

وكلف المحافظ السكرتير العام بالتنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار محو الأمية والجهات المشاركة لتكثيف العمل وتذليل أى عقبات وعمل تقرير ربع سنوي بجانب التقرير الشهرى خاص بنشاط هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية.

وأكد محافظ السويس على ضرورة المشاركة فى القوافل التنموية والتى تؤثر على تحسين كافة الخصائص السكانية التى تجوب كافة أحياء محافظة السويس، بالإضافة إلي تنظيم قوافل وحملات تنشيطية لتنظيم الأسرة مما كان له من آثر عظيم فى رفع معدلات الحماية بالمحافظة.

وفي الاجتماع قدمت عبير على، مدير عام فرع المجلس القومى للسكان بالسويس عرضًا لمحاور العمل والتوصيات التى تم إنجازها فى مجال الأسرة والسكان حيث تم عرض المؤشرات الحيوية الخاصة بمحافظة السويس.

ومن ناحية أخرى، أكد المحافظ علي مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة للإدارات التعليمية والعمل علي توعية لمديرى الإدارات ومديري المدارس لتحسين الأداء والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

كما أكد المحافظ علي دور مديرية الصحة في الارتقاء بالعمل السكاني وتنظيم الأسرة وعمل القوافل الطبية في المناطق النائية لخدمة المواطنين، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية بالمجان.