اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

مؤتمر الطب النفسى: التشخيص السليم والدقيق يجنب المريض مضاعفات العلاج

الأربعاء، 14 يونيو 2023 02:13 م
مؤتمر الطب النفسى: التشخيص السليم والدقيق يجنب المريض مضاعفات العلاج دكتور احمد عكاشة وكبار اطباء النفسية
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة مها السيد، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي مدير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس، إن المركز تابع لمستشفيات جامعة عين شمس، ومن المراكز المتخصصة ومستقل بذاته، ويحتوى على مستشفى متخصص فى الطب النفسي تخدم المرضى.
 
وأوضحت: المركز يشمل 72 سريرا، ولدينا 5 أسرة رعاية متوسطة لاستقبال المريض النفسي الذي يحتاج إلى رعاية متوسطة وعناية خاصة، حيث تحتوى الرعاية المتوسطة على جهاز صدمات إنعاش القلب، ولدينا عيادات خارجية أخرى: 20 عيادة متخصصة، مثل طب النفسي العام، طب نفسى الذاكرة، طب نفسي المسنين، اضطرابات النوم ولدينا معمل النوم، واضطرابات النفس جنسية، وعيادات طب نفسى الأطفال والمراهقين، وجهاز لرسم المخ والعلاج بتنظيم إيقاع المخ الكهربائى، والتحفيز الكهرومغناطيسي، بالإضافة إلى أننا مسئولين عن تعليم الطلاب من طلبة الماجستير والدراسات العليا ومسئولين عن تدريب الأطباء.
 
وقالت، إن المؤتمر يتحدث عن مضاعفات التشخيص الخاطئ بالطب النفسي لكى يكون هناك سرعة فى التشخيص، وتجنب أى مضاعفات نتيجة تناول العلاج الخاطىء، موضحة انه يجب اختيار العلاج الصحيح لتجنب حدوث اى مضاعفات، لافتة أنه سيتم إلقاء محاضرة عن فرط الحركة وتشتت الانتباه وهى تستهدف الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة وقد يمتد للراشدين، وهناك علاج ناجح له حيث إنه قد يختلط الامر مع أمراض أخرى كثيرة مثل صعوبات التعلم والتوحد أو الأمراض الزوتوية وأمراض كثيرة قد تختلط معها حتى اضطرابات المزاج، موضحة إن الدقة فى التشخيص يجنب المريض مضاعفات أخرى كثيرة واللجوء إلى المحاولات الانتحارية.
 
وقالت الدكتورة مها السيد، إن من بين الأسباب التى تجعل المرضى لا يلجأون للطبيب النفسي أو اللجوء الى بعض التخصصات الأخرى هو وصمة العار المرتبطة بالمرض أو أن الخوف من حدوث مضاعفات ناتجة عن الأدوية، ولكن التدريب لاختيار الأدوية السليمة للمريض تجنب المريض المضاعفات مؤكدة أن هناك أدوية حديثة قد لا تسبب آثار جانبية.
 

مؤتمر الطب النفسي

عين شمس جامعة عين شمس

الامراض النفسية

مستشفى الطب النفسى



الموضوعات المتعلقة

أحمد عكاشة ورئيس جامعة عين شمس يشهدان انطلاق مؤتمر قسم الطب النفسى

الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:00 م

طلاب "الأهرام الكندية" يطلقون أول موقع إلكتروني يجمع بين "الطب النفسي واللايف كوتشينج"

السبت، 03 يونيو 2023 09:22 م

"الطب النفسي" بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

الثلاثاء، 16 مايو 2023 06:06 م

"اليوم السابع" داخل مركز أحمد عكاشة للطب النفسى بمستشفيات جامعة عين شمس.. عيادة لطب النوم واضطرابات الأكل النفسية وأخرى للإقلاع عن التدخين.. جلسات نفسية لتنظيم إيقاع المخ و اختبارات الذكاء أبرز الخدمات .. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة