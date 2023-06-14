كهرباء شمال الدلتا: أنهينا إجراءات تأمين التغذية الكهربائية للجان الثانوية

كتبت رحمة رمضان

قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إنه بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت الشركة كافة الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح عسل أن الشركة اتخذت الإجراءات الآتية :

- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام و القطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات ( الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط ) خلال ايام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح .

- تواجد نوبتجيات الادارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية .

- تم إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة .

- جاهزية فرق الصيانة و فرق ازاله الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمراريه التيار الكهربائي بمقار اللجان .

- تم مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها .

- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصه.

- المرور الدوري على لجان الامتحانات و لجان التصحيح لمراجعه جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الاحمال الموجوده على الطبيعة .

- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات .