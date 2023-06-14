اليوم السابع
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كهرباء شمال الدلتا: أنهينا إجراءات تأمين التغذية الكهربائية للجان الثانوية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:10 م
كهرباء شمال الدلتا: أنهينا إجراءات تأمين التغذية الكهربائية للجان الثانوية المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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قال المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء إنه بناء على  توجيهات  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و المهندس جابر دسوقى رئيس  الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخذت الشركة  كافة الإجراءات لتأمين التغذية الكهربائية أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح عسل أن الشركة اتخذت الإجراءات الآتية :

- تواجد لجان الأزمات بالديوان العام و القطاعات والهندسات نطاق الشركة بمحافظات ( الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط ) خلال ايام الامتحانات وحتى نهاية فترة التصحيح .

- تواجد نوبتجيات الادارة العليا ورؤساء قطاعات التوزيع لمتابعة تشغيل الشبكة واستقرار التغذية الكهربائية .

- تم إلغاء جميع أعمال الصيانة المبرمجة .

- جاهزية فرق الصيانة و فرق ازاله الأعطال لعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة للحفاظ على انتظام واستمراريه التيار الكهربائي بمقار اللجان  .

- تم مراجعة توصيلات لجان الامتحانات وعمل الصيانة اللازمة لها .

- الدفع بوحدات الطوارئ لكل موقع به لجنة امتحانات وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختصه.

- المرور الدوري على لجان الامتحانات و لجان التصحيح لمراجعه جاهزية وحدات الطوارئ بها والتأكد من تناسبها مع الاحمال الموجوده على الطبيعة .

- تجهيز مولدات محمولة عليها فرع إنارة بكل هندسة نطاق الشركة لمواجهة أي طوارئ تحدث بلجان الامتحانات .


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء



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