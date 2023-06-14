قرارات وزارية بتجديد تعيين 4 مديرين عموم بجامعة بنها.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، صدور عددًا من القرارات الوزارية بتجديد تعيين 4 مديرين عموم جدد بجامعة بنها.



وشملت القرارات تجديد تعيين رانيا معتز في وظيفة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتجديد تعيين الدكتور عوض الله سليمان في وظيفة مدير عام المدن الجامعية والتغذية.



كما شملت القرارات تجديد تعيين أحمد رجب في وظيفة مدير عام العلاقات العلمية والثقافية، وتجديد تعيين محمد محمود في وظيفة مدير عام المكتبات.







