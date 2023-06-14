قرارات مهمة فى المجلس التنفيذى لمحافظة السويس من أجل توفير السلع الغذائية

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد.

كما حضر المجلس التنفيذي كلاً من اللواء محمد صفار، نائب مدير الأمن والعقيد رامي سعد، مدير عام مكتب المحافظ والنائب أحمد خشانة والنائب أحمد شوشة والنائب الدكتور سيد عبده، أعضاء مجلس الشيوخ والنائب سيد الكرماوي والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والقيادات التنفيذية والأمنية والمجالس المتخصصة وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.

وفى بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لمدير عام الصحة على ماتبذله المديرية من جهد لخدمة المواطن السويسى.

وأشاد محافظ السويس بزيارة الدكتور على مصيلحى وزير التموين، مؤكدًا علي انها زيارة مثمرة حيث تم الاتفاق على توفير جميع السلع الغذائية واللحوم البتلو والسودانية والاسترالى و البرازيلي المجمدة بأسعار مخفضة بأى كميات، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير عدد 5 سيارات بواقع سيارة في كل حى من الأحياء الخمسة لبيع اللحوم، مؤكدًا على مدير عام التموين باهمية توفير جميع السلع الغذائية بالمجمعات الغذائية من (أرز – سكر – زيوت)

وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع الثروة السمكية لتوفير أسماك للمواطنين بسعر 30جنية للكيلو جرام أسماك،

كما أكد على مدير الأسواق بضرورة توافر جميع الخضروات بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وقدم المحافظ الشكر لأحد أبناء السويس لمساهمته في توفير بعض الخضروات بأسعار مخفضة وبسعر الجملة للمواطنين علي مستوي الأحياء الخمس.

وخلال الاجتماع أكد محافظ السويس على رؤساء الأحياء ضرورة التنسيق مع ادارة الطوارئ وشرطة المرافق لإزالة أي إشغالات وفرض غرامات على من يخالف ذلك ومنع العربات الكارو وانتشار الفروشات.

وشدد المحافظ علي تكثيف أعمال رفع كفاءة النظافة العامة وجمع القمامة من الصناديق بصفة مستمرة في المواعيد المحددة.

وقدمت مدير عام التخطيط العمراني عرضا لتخصيص بعض الأراضي لإقامة مناطق خدمات ومرافق للمواطنين

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس على تخصيص قطعة أرض قطعة ارض بمساحة 30 فدانا بنطاق حى عتاقة على طريق المحاجر لاقامة ساحات انتظار سيارات وتخصيص مساحة 5000م2 بجوار مسجد قباء أمام تقسيم الأشجار بحي فيصل.

كما قرر المجلس التنفيذي للمحافظة بناء على كتاب وزارة التنمية المحلية بتخصيص قطعة ارض لانشاء مخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية وتم اقتراح موقع بنطاق حى فيصل.

و قدم محافظ السويس الشكر للنائب أحمد خشانة حيث انه سيتم عمل شادر خلف ممشى السويس لتوفير المانجو للمواطنين بأسعار مخفضة.

ووافق المجلس التنفيذي تخصيص 14 قطعة أرض والمقام عليها مساجد بنطاق أحياء المحافظة لصالح مديرية الأوقاف بنطاق الأحياء الخمس.

واكد المحافظ على رؤساء قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز الطبيعي والاتصالات بالتعاون والتنسيق لتقديم الخدمات للمواطني، مؤكدًا على جهاز حماية المستهلك بضرورة التنسيق مع مديرية التموين للاهتمام بمصلحة المواطن السويسى.

وقدمت مدير وحدة السكان بمحافظة السويس إنجازات وحدة السكان خلال الفترة من فبراير 2021 حتى يونيو 2023 وذلك من خلال التنوية عن ما تستهدفه الوحدة من تحسين الخصائص السكانية ورصد المشكلات والتنسيق لحلها ومتابعة التنفيذ مع الجهات الشريكة، كما تم عرض محاور العمل والإستراتيجية القومية للسكان وعدد المبادرات والأنشطة والمستفيدين.