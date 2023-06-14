قبرص والنمسا يبحثان التعاون في مجال مكافحه الهجرة غير الشرعية

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بحث رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس اليوم مع المستشار النمساوي كارل نيهمر في مقر المستشارية في فيينا التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.



وقال الرئيس القبرصي في تصريحات له اليوم الأربعاء إن النمسا هي واحدة من أولى الدول التي يزورها منذ تولى الرئاسة في فبراير الماضي ، حيث ركزت المحادثات على قضية الهجرة وفي العام الماضي كان لدى النمسا ثاني أكبر عدد من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بعد قبرص.



وأضاف الرئيس القبرصي أنه في الفترة التي تسبق قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في نهاية يونيو الجاري استخدمنا محادثات اليوم للاتفاق على المطالب المشتركة ، لافتا إلى أنه من المهم أن يكون للهجرة مكانة قوية على جدول أعمال القمة الأوروبية المقبلة وأن تتم مناقشتها بالتفصيل.



ومن جانبه .. قال المستشار النمساوي إن النمسا وقبرص تعملان معًا لضمان تدفق أموال الاتحاد الأوروبي لحماية الحدود الخارجية وأن نوسع نطاق تعاوننا بشكل كبير مع دول ثالثة لمنع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.