ضمن مشروع “مودة".. ندوة ارشادية للمقبلين على الزواج فى قرية حيدر بالعدوة فى المنيا



شارك فى الندوة كل من ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والدكتور أحمد عباس، ومحمود المصري، منسقي برنامج مودة بالوزارة، وعدد من قيادات المجتمع المحلى.



وأوضح وكيل الوزارة أن الندوة استهدفت (37) فتاة من المقبلات على الزواج، و دارت موضوعاتها حول (الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية- والحرص على حسن المعاملة -المودة والرحمة بين الزوجين - الجوانب الصحية وأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج - الصحة الإنجابية والاهتمام بصحة الأم والطفل).



وأضاف "بخيت" أن المشروع القومي "مودة " استهدف تنظيم 27 فاعلية بالمحافظة خلال شهر أبريل الماضى، و تم تنفيذ 23 حملة ودورة تدريبية، لتقديم كافة سبل الدعم والارشاد النفسي ونقل الخبرات اللازمة للشباب المقبلين على الزواج ، حيث بلغ إجمالي المشاركين ما يقرب من 6 آلاف شاب وفتاة من أبناء المحافظة .