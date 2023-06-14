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ضبط المتهم بالنصب على شخص بأسلوب انتحال الصفة

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:25 ص
ضبط المتهم بالنصب على شخص بأسلوب انتحال الصفة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على مالكى المحال التجارية بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.
 
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لها تواجد أحد الأشخاص، يرتدى ملابس أميرية وعدم حمله تحقيق شخصية عسكرية "أمكن ضبطه"، وتبين أنه "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.
 
عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على بعض الأوراق مدون عليهم بخط اليد "ضبط وإحضار" ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على أصحاب المحال التجارية عقب إيهامهم بأنه فرد شرطة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضدهم، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، كما أقر بارتكابه 4 وقائع نصب بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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