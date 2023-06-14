رئيس جنوب إفريقيا يشارك في القمة العالمية للعمل في جنيف

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يشارك رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في القمة العالمية للعمل التي تستضيفها منظمة العمل الدولية في جنيف، حيث يعقد مؤتمر القمة تحت عنوان "العدالة الاجتماعية للجميع" في الفترة من 14 إلى 15 يونيوالجاري.

وذكر بيان صادر عن رئاسة جنوب إفريقيا، أن الهدف من مؤتمر القمة هو دفع زخم متجدد للنهوض بالعدالة الاجتماعية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية فيما تسهم مشاركة جنوب إفريقيا في مؤتمر القمة في تشكيل الائتلاف وضمان مراعاة مصالح البلدان النامية وتطلعاتها.

وأشار البيان إلى أن القمة تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل ائتلاف عالمي للعدالة الاجتماعية الذي يسعى إلى التعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء التحديات العديدة التي تواجه العالم اليوم، بما في ذلك الركود التضخمي وتغير المناخ والفقر والبطالة وعدم المساواة.

وعلى مدار يومين، ستضم القمة خطابات لرؤساء الدول والحكومات، والأمين العام للأمم المتحدة، وممثلين رفيعي المستوى آخرين لمنظمات أرباب العمل والعمال.