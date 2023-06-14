وأوضح لوكاشينكو - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الثلاثاء - أن الأسلحة النووية التي نشرتها روسيا في بيلاروس أقوى بثلاث مرات من تلك المستخدمة في هيروشيما وناجازاكي.



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مارس الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

كما أكد بوتين أن روسيا نشرت 10 طائرات في بيلاروس قادرة على حمل أسلحة نووية.