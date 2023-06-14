حبس ديلر 4 أيام لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس ديلر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بمنطقة الجيزة، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وسقط تاجر مواد مخدرة في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورصدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تورط عنصر إجرامى في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه، وبإعداد كمين للمتهم، عقب تحديد الأوكار التي يتردد عليها المتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والتحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.