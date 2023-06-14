توفير لحوم 100 ذبيحة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية.. والكيلو بـ195جنيها

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك حيث يتم توفير لحوم أكثر من 100 ذبيحة سودانية يوميا بسعر 195 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى 250 طنا من اللحوم البرازيلى المجمدة، وكذلك كميات كبيرة من الدواجن، كما سيتم أيضا زيادة ضخ منتجات اللحوم مع قدوم عيد الأضحى المبارك

وطرحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وطرحها بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

على جانب آخر تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يونيو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.