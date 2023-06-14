واتهم ترامب، خلال مؤتمر صحفى فى ولاية نيوجيرسى، الرئيس الحالى جو بايدن بالسعي وراءه للإطاحة به من منافسته، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إن "قانون التجسس الذي يستند إليه الادعاء في الاتهامات الموجهة إليه لا ينطبق على القضية التي يحاكم فيها" .. مشيرا إلى أن قانون التجسس استخدم لملاحقة الخونة والجواسيس وليس له علاقة برئيس سابق يحتفظ بأوراقه الخاصة بشكل قانوني والقوانين التي تنطبق على هذه القضية ليست قانون التجسس وإنما قانون السجلات الرئاسية الذي لم يذكر حتى في لائحة الاتهام.