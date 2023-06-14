تحرير 126 محضرًا ومخالفة تموينية وإحباط تهريب دقيق فى حملات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، تحرير 126 محضر ومخالفة تموينية فى حملات على مدار الـ4 أيام الماضية خلال شهر يونيو الجارى، وإحباط محاولات التصرف فى 2 طن دقيق فى المخابز ومستودعات الدقيق بالمحافظة.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه كثفت المديرية حملاتها التموينية بالإشتراك مع الجهات المختلفة، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة ( مخابز– بدالين – مستودعات دقيق .. الخ) والأسواق، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، والتي أسفرت عن تحرير إجمالي عدد 126 محضر ومخالفة تموينية، ففي مجال المخابز تم تحرير إجمالي عدد 59 مخالفة تموينية شملت:- (11 إنتاج خبز ناقص الوزن - 22 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 1 توقف المخابز عن الإنتاج بدون سند قانوني - 4 تصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 1 طن دقيق بلدي مدعم - 9 عدم وجود ميزان - 1 عدم وجود سجل زيارات - 1 عدم وجود ماكينة المخبز - 10 مخالفات أخرى متنوعة ( عدم نظافة – عدم وجود قائمة – عدم إعطاء بون صرف .. الخ).

أما في مجال الأسواق فقد تم تحرير إجمالي 67 محضرًا تموينيًا شملت:- (41 عدم إعلان عن الأسعار - 2 حيازة سلع منتهية الصلاحية - 11 عدم حمل شهادة صحية - 4 عدم إعلان بدالين تموينيين عن أسعار مقررات تموينية - 4 إستيلاء بدالين تمونين على سلع تموينية - 3 آخرى أسواق ( ضبط سلع محظورة التداول في الأسواق ) - 2 عدم إعلام مستودعات بوتاجاز)، ومن أبرز المضبوطات والأحراز تم ضبط 700 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، وتصرف وتجميع بدالين تموينين على سلع تموينية كميات قدرها 3 طن (سكر– زيت– ملح–مكرونة)، وتصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 1 طن دقيق بلدي مدعم، وتصرف مستودعات الدقيق في كميات قدرها 1 طن دقيق بلدي مدعم.