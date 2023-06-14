اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة في الدقي

الأربعاء، 14 يونيو 2023 03:11 ص
تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة في الدقي جثة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة فتاة داخل مسكنها في الدقي، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة فتاة تقيم بصحبة والدتها،  وتم نقلها إلى المشرحة.
 
ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

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