تابوت بلا جثمان.. بلجيكى يصدم ذويه بشائعة وفاته ويفااجئهم بحضور الجنازة

وكالات

مقلب عائلى.. هكذا فعل مواطن بلجيكى عبر إشاعة خبر وفاته، بمشاركة زوجته وأبنائه، لمعرفة من سيحضر جنازته، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

المواطن البلجيكي، والذي يدعى دافيد بيرتن، برر فعلته بشعوره بعدم الاهتمام من بعض أفراد عائلته، إذ إنهم لم يكونوا يتواصلون معه بشكل منتظم، وقد أراد أن يحدد الأصدقاء الحقيقيين والمزيفين في عائلته.



التابوت

ونشرت ابنة بيرتن في حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي عبارات رثاء مزيفة عن وفاة والدها، وذلك بالتعاون مع بقية أفراد العائلة، وهو ما أدى إلى تأثر بعض الأشخاص بشكل كبير، وتعاطفوا معها.



تابوت بلا حثمان

وعندما جرت الجنازة الوهمية، فوجئ الحاضرون بأن التابوت بلا جثمان، عندما قدم دافيد إلى المكان بواسطة طائرة مروحية، وأخذ الحاضرون يعانقونه، إلا أن البعض أبدى غضبه جراء التصرف الذي ارتكبه.