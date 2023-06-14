اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير.. كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الوطنى للشباب.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:09 م
بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير.. كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الوطنى للشباب.. إنفوجراف

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب ببرج العرب بالإسكندرية، إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير، مضيفا أن الدولة نفذت مشروع ترعة المحمودية بطول 20 كيلومترا .
 
وفى هذا الإنفوجراف نرصد ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى للشباب
 
 
أسيب الناس مرمية فى الشوارع ونايمة فى الصفيح والأكل موجود .. ناكل ولا أشيل الناس وأسكنهم فى بشاير الخير والدنيا تبقا غالية شوية
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الأكل غالى صحيح بس إحنا بنحاول بناء الدولة ومعالجة تاريخ طويل
 
بيقولوا بيهد الجوامع والبلد بتحب الطرق.. انتوا واخدين بالكم يعنى إيه دولة؟ 
 
الدولة لما نفذت مشروع ترعة المحمودية بطول 20 كيلومترا كان كل الناس يشكون على مواقع التواصل وفى الجرائد وكان البعض يقول إن الدولة تزيل المساجد
 
هنرجع الجوامع تانى وهنرجع الكنائس تانى بس هنرجعها صح وإحنا شغالين فى امتداد محور المحمودية الـ55 كيلومتر علشان أوصل للبحيرة
 
شيلنا كل التعديات الموجودة على محور المحمودية وكان فيه قدام التعديات دى تعويض اجتماعى، وقلنا لا مانقدرش نسيب الناس دى بالطريقة دى
 
بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير وأنا كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم
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اللى هيحاسبنى ربنا بالمناسبة حسابكم أنتو سهل جدا لكن حساب رب البشر أصعب ربنا شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة
 
 
قوائم الانتظار تساهم فى تدريب الأطباء من خلال حجم العمل المتزايد
 
 400 ألف وحدة سكنية غير صالحة بالإسكندرية والإسكان البديل يكلف 150 مليارا

الرئيس السيسى

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مؤتمر الشباب

برج العرب

المحمودية

زيارة السيسي للبحيرة



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