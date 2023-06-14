انطلقت اليوم الأربعاء، فى مدينة سانت بطرسبورج الروسية فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى، وسط مشاركة عربية.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن المنتدى يعقد في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو الجاري، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.
ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.
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