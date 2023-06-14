اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:39 ص
أكرم القصاص
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النمسا ترحب بقيام تنزانيا بافتتاح سفارتها رسميا في فيينا

الأربعاء، 14 يونيو 2023 08:00 ص
النمسا ترحب بقيام تنزانيا بافتتاح سفارتها رسميا في فيينا النمسا
ا ش ا

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أعربت النمسا عن سعادتها بقيام تنزانيا بافتتاح سفارتها رسميًا في فيينا، معتبرة أن هذه الخطوة تعطي دفعة للعلاقات الثنائية النمساوية التنزانية.
 
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان الثلاثاء إن افتتاح السفارة هو دليل على أهمية فيينا كمركز للدبلوماسية الدولية، معرية عن تطلع النمسا إلى تعزيز التعاون مع تنزانيا.
 
وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرج قد التقى نظيرته التنزانية ستيرجومينا لورانس تاكس أمس بمناسبة افتتاح السفارة التنزانية في فيينا وكان التركيز الرئيسي للمحادثات هو توسيع العلاقات الثنائية لا سيما في مجال الأعمال. 
 
كما تناول الوزيران قضايا السياسة الخارجية الإقليمية مثل الأمن في القرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وعواقبها العالمية.

النمسا

فيينا

سفارة النمسا فى فيينا

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