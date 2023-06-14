اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يونيو 2023 12:02 م
أكرم القصاص
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"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال بالقطاع الشرقى بلغت 25% ‎ اليوم

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:02 ص
"المصايف بالإسكندرية": نسبة الإشغال بالقطاع الشرقى بلغت 25% ‎ اليوم شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، طقس ربيعى معتدل اليوم بعد الأمطار الرعدية التى ضربت المحافظة بالأمس ،وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء فى شواطئ القطاع الشرقى والذى بلغت نسبة الأشغال فية 25%، فيما تم رفع الراية الصفراء على الشواطئ الغربية بسبب ارتفاع طفيف فى حركة الأمواج، وجاءت نسبة الإشغال نحو 15% اليوم.
 
وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.
 
ولقد استعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئ هذا العام لإستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.
 
أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط
 
وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.
 
وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات
 
يذكر ان الإسكندرية، قد شهدت بالامس ،هطول  أمطار رعدية على مناطق متفرقة من الإسكندرية ، صاحبها رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة  الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء ،وذلك  لأول مرة فى شهر يونيو ، على مناطق متفرقة من المحافظة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة .  
 
 

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