وذكرت الرئاسة الروسية على موقعها الإلكتروني، أن بوتين أصدر توجيهات بشأن "إنشاء مراكز لدعم إنتاج أنظمة المسيرات وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل واختبار المسيرات، في عدد من المدن الروسية، بما في ذلك، مدينة نيجني نوفجورود وريازان وسامارا وساخالين وتومسك وتولا، وجمهورية تتارستان، وفي العاصمة موسكو وسانت بطرسبرج وسيفاستوبول، وذلك في إطار مساعي موسكو لتدشين المشروع الوطني لتطوير أنظمة المسيّرات بحلول عام 2030 ".

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت العملية العسكرية الروسية أهمية الطائرات المسيّرة، إذ استخدم الجيش الروسى هذه الطائرات بكثافة من أجل إلحاق أضرار بالغة بالآلية العسكرية الغربية التي تستخدمها أوكرانيا.