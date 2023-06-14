اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يونيو 2023 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القسم القنصلى فى سفارة مصر لدى المغرب يحذر من التعامل مع سماسرة التأشيرات

الأربعاء، 14 يونيو 2023 11:51 م
القسم القنصلى فى سفارة مصر لدى المغرب يحذر من التعامل مع سماسرة التأشيرات وزارة الخارجية المصرية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهاب القسم القنصلي للسفارة المصرية لدى المغرب بالمواطنين المصريين بعدم التعامل مع سماسرة التأشيرات لجمهورية مصر العربية الذين يقومون بإيهام المواطنين بوجود تأشيرات إلكترونية والنصب عليهم، وهو الأمر الذي سيعرض هؤلاء السماسرة للمساءلة القانونية، وذلك بحسب بيان للسفارة المصرية لدى المملكة المغربية.

 

وأكدت القنصلية المصرية علي ضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة والتي تتقدم للقنصلية للحصول علي التأشيرات السياحية اللازمة لزيارة مصر، أو التقدم مباشرة للقنصلية للحصول علي التأشيرة اللازمة.

 

 

 

 


سفاره مصر لدى المغرب

اخبار المغرب

سفاره مصر في الرباط

القسم القنصلى بالمغرب

اخبار مصر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة