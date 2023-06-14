اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يونيو 2023 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي: موزانة الدولة لم تتحمل جنيهًا فى مشروعات العاصمة والعلمين

الأربعاء، 14 يونيو 2023 06:06 م
الرئيس السيسي: موزانة الدولة لم تتحمل جنيهًا فى مشروعات العاصمة والعلمين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما تحقق بالنسبة لظروف مصر وإمكانياتها دفع كثيرًا من الدول لسؤالنا عن كيفية تحقيق ذلك،  رغم أن ظروف الدولة لا تسمح أن تفعل ما تحقق.

وأضاف الرئيس السيسى خلال المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية :"الموضوع كله كان أفكار، فالعاصمة الإدارية بدأت فكرة، وبدأنا تعظيم القدرات، وأدخلنا المكينة، كى تكون الدولة المصرية في مستوى إدارى متقدم".

وشدد الرئيس على أن الدولة المصرية لم تنفق جنيها واحداً من الموازنة فى مشروعات العاصمة الإدارية، مشددا: " لا مادفعناش فى العاصمة، وهل دفعنا جنيه للموازنة فى العلمين؟.. والله العظيم ما خدنا جنيه من الدولة ".

 


السيسي

الإسكندرية

المشروعات القومية

برج العرب

اليوم السابع بلس

الرئيس السيسي

جامعة برج العرب التكنولوجية

محطة تحيا مصر

ميناء الإسكندرية

زيارة السيسي للبحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة